В Балашихе прошел квест по спортивному ориентированию

Проект задуман как необычный способ рассказать жителям об изменениях в жизни города. Участники с картой и компасом искали контрольные точки, расположенные рядом с обновленными парками, школами, спортивными объектами и культурными пространствами.

К привычному спортивному ориентированию в этот раз добавили велогонки. Как рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц, инициатива исходила от самих жителей.

«На сегодня заявилось более 400 участников. Около пятидесяти из них — на велосипедах. Будем смотреть, как они проходят маршрут. Самая крупная категория участников — это семьи с детьми. Много и подростковых команд, которые в игровой форме изучают родную Балашиху, заглядывают в уголки города, в которых раньше не бывали», — отметила Диана Алумянц.

Соревнование провели в двух категориях: индивидуальный зачет среди спортсменов от 18 лет и старше, а также семейный, где участвовали дети и их родители. За два часа участникам предстояло собрать максимальное количество баллов, отметившись на каждой из 35 точек.

«Нас всегда интересовал такой вид спорта, как спортивное ориентирование, потому что он сочетает физическую и умственную активность. Мы очень рады, что в такой праздник проходит в нашем городе, и решили поучаствовать всей семьей», — поделилась участница соревнований Ольга Миронова.

Это соревнование стало финальным этапом маршрута «Города пЕРемен», который проходил в Подмосковье с весны. За это время в различных форматах проекта приняли участие более 6 тысяч жителей региона.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.