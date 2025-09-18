В Балашихе прошел ежегодный легкоатлетический кросс среди школьников

Традиционный легкоатлетический кросс прошел в усадьбе «Пехра-Яковлевское» в Балашихе. В нем приняли участие команды 35 образовательных учреждений городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проводятся с целью развития и совершенствования системы физического воспитания школьников, вовлечения детей в регулярные занятия спортом и формирования здорового образа жизни. Отдельное внимание уделяется воспитанию гармонично развитой личности и приобщению одаренных ребят к занятиям легкой атлетикой.

«Ежегодно в нашем кроссе принимают участие до 400 человек. Мы стараемся оторвать детей от улицы, организовать их досуг правильно. И мы рады, если нам это удается», — сказал главный судья соревнований Василий Кощук.

Соревнования проходили в лично-командном зачете. Каждая команда включала по пять юношей и пять девушек. Дистанция для всех участников составила 1 000 метров. Победителей и призеров в личном первенстве определяли по лучшему времени, а общекомандные результаты формировались по сумме четырех лучших забегов — отдельно среди юношей и девушек.

«Я занимаюсь самбо. Сюда приехал, чтобы побороться за хорошие результаты. Считаю, что спорт — это жизнь», — поделился ученик школы № 20 Данил Монаков.

Организаторами спортивного мероприятия выступило управление по образованию администрации Балашихи при поддержке Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.