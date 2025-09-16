В Балашихе пройдет фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»

Креативный фестиваль «Энтузиасты» пройдет в Балашихе 20–21 сентября. В этом году событие состоится в третий раз и будет приурочено к 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, сообщили организаторы.

Сквер у фабрики на два дня превратится в большую открытую мастерскую, где каждый сможет раскрыть талант и стать соавтором новой истории этого места.

Гостей ждет разнообразная программа. В блоке «Арт-практики» можно будет создать масштабную инсталляцию в режиме реального времени, оживить архивные фабричные фото с помощью AI, обменяться снимками на фотосуше, посетить групповую выставку «Хрупкая сила» и арт-маркет или получить быстрый портрет от иллюстратора.

В «Творческих лабораториях» представят проекты, созданные горожанами под руководством профессионалов. Участники создадут коллективный архитектурный объект, который останется в сквере, а также увидят премьеру спектакля по мотивам истории фабрики.

На мастер-классах можно будет попробовать себя в вокале, танцах, игре на музыкальных инструментах, диджеинге, лепке из глины, тай-дае и рисовании. Также можно будет оставить свой след — расписать реальный автомобиль. Для активных гостей подготовлены лазертаг, мини-футбол, танцевальные баттлы и дворовые игры. Детей ждут групповые раскраски и анимация.

На сцене выступят кавер-хор «Припевочки», Анна Маюр, Никита Кисин, Анастасия Францкевич, Эльдар Юсупов, Very Good Band, группа «Улицы декабристов» из Санкт-Петербурга и другие коллективы.

На маркете можно будет приобрести уникальные товары ручной работы от местных дизайнеров и ремесленников.

Вход свободный. Мероприятие пройдет 20–21 сентября с 14:00 по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, д. 36 (Фабрика1830).

Подробная программа доступна по ссылке: https://entuziast.org/tpost/sufbedlk61-festival-kreativnih-industrii-entuziasti.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.