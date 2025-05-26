В Балашихе пройдет Альфа-Конфа
29 мая в Балашихе пройдет Альфа-Конфа — событие, которое обещает стать ярким и незабываемым для всех предпринимателей Московской области, сообщает пресс-служба банка.
В программе: выступления топовых спикеров, впечатляющее световое шоу, острые дискуссии, нетворкинг и новые идеи, которые вдохновят вас и ваш бизнес.
Тема Альфа-Конфы — ценности бизнеса. Эксперты поделятся с предпринимателями секретами успешных бизнес-проектов, расскажут, как наполнить их смыслом и выгодой.
Событие объединит топовых спикеров — экспертов в своем деле.
- Владимир Волошин — предприниматель, сооснователь Мойфитнес.рф, IRONSTAR и ROSA RUN. Тема: Бизнес как спорт. Постановка и достижение больших целей
- Владимир Якуба — реалити бизнес-тренер, эксперт по построению отдела продаж. Тема: Почему продажи не растут? Реалити разбор бизнеса
- Оскар Хартманн — серийный предприниматель, международный инвестор, ТОП-18 бизнес-ангелов мира. Тема: Сила сообществ
- Лина Арифулина — режиссер и продюсер. Лауреат премии «Тэфи». Тема: Харизма предпринимателя: сила впечатления
Ведущим Альфа-Конфы выступит Евгений Дуко.
«Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия и зарядиться энергией для новых достижений в вашем бизнесе!» — отметили организаторы.
Мероприятие состоится 29 мая в 12:00 в Ледовом дворце им. Юрия Ляпкина, ул. Парковая, 2.
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