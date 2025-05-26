сегодня в 19:04

29 мая в Балашихе пройдет Альфа-Конфа — событие, которое обещает стать ярким и незабываемым для всех предпринимателей Московской области, сообщает пресс-служба банка.

В программе: выступления топовых спикеров, впечатляющее световое шоу, острые дискуссии, нетворкинг и новые идеи, которые вдохновят вас и ваш бизнес.

Тема Альфа-Конфы — ценности бизнеса. Эксперты поделятся с предпринимателями секретами успешных бизнес-проектов, расскажут, как наполнить их смыслом и выгодой.

Событие объединит топовых спикеров — экспертов в своем деле.

Владимир Волошин — предприниматель, сооснователь Мойфитнес.рф, IRONSTAR и ROSA RUN. Тема: Бизнес как спорт. Постановка и достижение больших целей

Владимир Якуба — реалити бизнес-тренер, эксперт по построению отдела продаж. Тема: Почему продажи не растут? Реалити разбор бизнеса

Оскар Хартманн — серийный предприниматель, международный инвестор, ТОП-18 бизнес-ангелов мира. Тема: Сила сообществ

Лина Арифулина — режиссер и продюсер. Лауреат премии «Тэфи». Тема: Харизма предпринимателя: сила впечатления

Ведущим Альфа-Конфы выступит Евгений Дуко.

«Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия и зарядиться энергией для новых достижений в вашем бизнесе!» — отметили организаторы.

Мероприятие состоится 29 мая в 12:00 в Ледовом дворце им. Юрия Ляпкина, ул. Парковая, 2.

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