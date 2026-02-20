В Балашихе проходит акция Снежный десант

сегодня в 17:43

Студенты из Подмосковья участвуют в акции «Снежный десант» в Балашихе, где в течение четырех дней помогают городу и принимают участие в патриотических мероприятиях. В преддверии Дня защитника Отечества они возложили цветы к Вечному огню и посетили тематическую выставку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Снежный десант» объединила студентов из разных городов Подмосковья в Балашихе. В течение четырех дней участники совмещают культурную программу с волонтерской работой.

Молодые люди помогают городским службам и жителям, расчищая от снега тротуары, остановки общественного транспорта и общественные пространства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.