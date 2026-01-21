сегодня в 17:29

В Балашихе продолжается заливка катков для массового катания

В городском округе Балашиха ведутся работы по заливке катков на дворовых территориях. В этом сезоне для жителей откроются 13 ледовых площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе продолжается подготовка ледовых площадок для массового катания. На сегодняшний день открыты катки по адресам: улица Зеленая, 10; улица Первомайская, 19; улица Солнечная, 12; улица Твардовского, 13; микрорайон Павлино, 21.

В стадии заливки находятся катки на улице Пролетарская, 2; Саввинское шоссе, 4, корпус 1; улица Пионерская, 7; улица Гагарина, 13; улица Новая, 38. В ближайшее время начнется заливка катка на улице Быковского, 18.

Кроме того, для жителей доступны катки в парках Пехорка и Пестовский, а также на стадионе в микрорайоне Балашиха-3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.