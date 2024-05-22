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В Балашихе приступили к благоустройству сквера в Заре

К благоустройству сквера в Заре приступили в Балашихе. Старт работ дал заместитель главы округа Максим Сидоркин, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сквер расположен на улице Маршала Батицкого вблизи храма Саввы Сторожевского. Его площадь составляет 1,2 Га. Здесь появится мультимедийный павильон, на выставочной зоне расположат экспонаты музея войск ПВО, кроме этого оборудуют зону коворкинга и зрительный зал.

Концепцию благоустройства сквера обсуждалась вместе с ветеранами и жителями бывшего военного городка. Работы планируют завершить в сентябре 2024 года.

Новая зона отдыха уже получила название — Сквер семьи, любви и верности. Здесь будут проходить праздничные мероприятия и активности. Помимо благоустройства, здесь разместят детские и спортивные зоны, оборудуют удобную площадь для проведения городских мероприятий. В сквере установят отреставрированный самолет Миг-23, который был передан городу армией ПВО, а также памятник из бронзы, олицетворяющий семью.

Благоустроят сквер в рамках национального проекта по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.