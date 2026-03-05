В Балашихе поздравили сотрудниц МУ МВД с 8 Марта

Торжественное мероприятие в честь Международного женского дня прошло 5 марта в Балашихе. Глава округа Сергей Юров и представители власти поздравили сотрудниц МУ МВД России «Балашихинское» и вручили им цветы и подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вместе с молодогвардейцами поздравил женский коллектив Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» с наступающим 8 Марта. В мероприятии также участвовали депутат Госдумы Александр Толмачев, глава Реутова Алексей Ковязин и начальник управления Михаил Москаленко. Цветы и подарки получили 80 сотрудниц.

«Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим 8 Марта! Желаю, чтобы в душе всегда была весна, рядом были надежные мужчины, которые поддерживают и помогают в службе. Спасибо вам за профессионализм и вашу непростую работу во благо Балашихи, Реутова, Подмосковья и всей нашей страны. Любви, тепла и счастья», — сказал Сергей Юров.

МУ МВД России «Балашихинское» — крупнейшее по численности подразделение в Московской области. В управлении служат более тысячи сотрудников, которые обеспечивают правопорядок и безопасность жителей Балашихи и соседних территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.