В Балашихе построили новый детский сад

Главгосстройнадзор Московской области по итогам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации построенного детского сада в городском округе Балашиха. Дошкольное образовательное учреждение введут в эксплуатацию в марте 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Воспитанниками нового детсада станут преимущественно юные жители строящегося жилого комплекса «Новая Алексеевская роща». Учреждение рассчитано на 250 мест. Всего в детсаду будет 10 групп — по две на каждую возрастную категорию ребят от ясельной до подготовительной.

На территории детсада оборудовали детские игровые и спортивные площадки, а также установили теневые навесы, которые защитят ребят от яркого солнца или осадков.

Под надзором Главгосстройнадзора в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» уже завершено строительство пяти многоквартирных домов. Сейчас здесь строят еще один многоквартирный дом и поликлинику на 400 посещений в смену.

