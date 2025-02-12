В Балашихе построено 15 новых школ на 13 тыс мест за 8 лет

В начале февраля в Балашихе стартовала отчетная кампания депутатов фракции «Единая Россия». На встречах с жителями они рассказывают о выполнении наказов избирателей и делятся планами на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации округа.

Член фракции «Единая Россия» Николай Говричев выступил перед коллективом муниципального унитарного предприятия «Балашихинские Коммунальные Системы». На встрече рассказал об основных направлениях своей депутатской деятельности в Совете Депутатов городского округа Балашиха. Особое внимание уделил мероприятиям, направленным на оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также вопросам по лечению и реабилитации военнослужащих. Подводя итоги за 2024 года, он отметил, что Балашиха достигла значимых успехов в различных сферах жизнедеятельности, в том числе, и в направлении ЖКХ в рамках партийных проектов «Единой России».

«В 2024 году были переложены сети в микрорайоне Балашиха-3. Для повышения надежности выполнены работы по строительству участков теплотрасс между котельными в Павлино, Ольгино, на проспекте Ленина, что позволило закольцевать систему теплоснабжения в этих микрорайонах», — сказал Николай Говричев.

Член фракции «Единая Россия» Алексей Грязев на встрече с жителями особое внимание уделил достижениям города в 2024 году, которые были реализованы в рамках федеральных региональных, партийных программ в сфере здравоохранения, культуры и спорта, строительства и содержания дорог, благоустройства и создания комфортной городской среды.

«Вторая по количеству запросов и обращений тема, которая волнует наших жителей — это вопросы дорожного строительства и транспорта. Так, в 2024 году в рамках партпроекта «Безопасные дороги» был реализован долгожданный поворот в микрорайон Алексеевская роща с устройством светофора и дополнительной полосы движения на Щелковском шоссе. Вместе с расширением въезда в микрорайон, это позволило запустить в Алексеевскую рощу автобусы большого класса, о чем давно просили жители», — отметил Алексей Грязев.

Отчет о проделанной в 2024 году представила жителям член фракции «Единая Россия» Галина Ченцова. Подводя итоги работы, она подробно рассказала о реализации партийных программ, в частности, в системе образования. Сегодня в учреждениях — школах и детских садах обучается более 100 тысяч детей. И одна из ключевых задач в этом отношении является строительство новых объектов. За последние 8 лет в Балашихе построено 15 новых школ на 13 000 мест. 26 детских садов на 4625 воспитанников.

«Помимо строительства новых объектов образования, мы также уделяем внимание, как в здравоохранении, поддержке наших учителей. В прошлом году в сферу образования нам удалось привлечь дополнительно 400 человек. Только 120 новых молодых специалистов пришли работать в наш город, в наши образовательные учреждения», — сказала Галина Ченцова.

Член фракции «Единая Россия» Марина Жирова представила депутатский отчет о проделанной работе за 2024 год жителям микрорайона Новый Свет. Она подробно остановилась на развитии спортивной сферы в городе. В Балашихе функционирует более 70 спортивных клубов секций, развивается около 60 видов спорта. Мы самое пристальное внимание уделяем модернизации существующих объектов и открытию новых спортивных комплексов.

«В конце прошлого года завершен капитальный ремонт стадиона «Орион», одного из крупнейших спортивных комплексов Московской области. Он получил футбольное поле с подогревом, обновленные трибуны, подтрибунные помещения, спортивные залы, раздевалки, два бассейна, мы полностью обновили инженерное оборудование. Теперь здесь смогут тренироваться почти 1000 детей по 11 видам спорта, а также заниматься любители и участники программы «Активное долголетие», — сказала Марина Жирова.

Каждая встреча завершалась живым диалогом: жители задавали интересующие их вопросы и получали от партийцев развернутые и понятные ответы. Этот формат общения позволил установить конструктивное взаимодействие и учесть мнения граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Воробьев также отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.