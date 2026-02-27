В Балашихе посол Эль-Сальвадора посетил университет Вернадского

Визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Эль-Сальвадор в РФ Юрия Павла Сантакруса Пердомо прошел в Российском государственном университете народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе. Стороны обсудили развитие научных и образовательных обменов между странами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Посол встретился со студентами и преподавателями вуза. Ректор университета Елена Певцова подчеркнула значимость визита для расширения международного сотрудничества.

«Мы стремимся к тому, чтобы студенты из Сальвадора приезжали в Россию, а наши учащиеся открывали для себя вашу страну. Уверена, наше партнерство будет плодотворным», — отметила Певцова.

Господин посол заявил, что диалог через образование способствует сближению культур и укреплению связей между университетами.

«Такие встречи отражают суть сближения наших культур. Мы обсуждаем вопросы, которые помогут укрепить связи между университетами и студентами», — подчеркнул он.

В рамках визита студенты задали вопросы об истории и современном развитии Эль-Сальвадора, а также о перспективах академического обмена. Для гостей организовали показ документального фильма «Сипактли: Богиня-Крокодил» о наскальном искусстве страны.

Кроме того, делегации провели экскурсию по университету: посол посетил кафедру охотоведения, ознакомился с работой кинологов и основами пчеловодства. В ведомстве отметили, что встреча заложила основу для дальнейшего сотрудничества в образовательной и научной сферах.

