В Балашихе почтили память воинов дивизии Дзержинского

Церемония возложения цветов к мемориалу воинам-дзержинцам прошла 25 февраля в городском округе Балашиха. В ней приняли участие глава округа Сергей Юров, командир ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского Дмитрий Кузнецов, глава Реутова Алексей Ковязин и военнослужащие соединения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших бойцов. День памяти военнослужащих дивизии имени Ф. Э. Дзержинского ежегодно объединяет ветеранов, действующих военнослужащих и жителей округа.

«Подвиги бойцов дивизии — это пример высочайшего мужества, верности присяге и беззаветного служения Родине. Их имена навсегда вписаны в историю страны и нашего города», — отметил Сергей Юров.

Памятная дата посвящена военнослужащим прославленного соединения, погибшим при исполнении воинского долга. В этот день в Балашихе традиционно проходят митинги и церемонии возложения цветов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.