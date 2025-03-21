В Балашихе планируют построить образовательный комплекс в составе школы и детсада

В подмосковной Балашихе планируют построить воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 550 мест и детсада на 200 мест, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 550 мест и сада на 200 мест по адресу: г. Балашиха, мкр. Алексеевская роща», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 550 мест и сада на 200 мест по адресу: г. Балашиха, мкр. Алексеевская роща».

Выполнение работ планируется завершить в 2028 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.