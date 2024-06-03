В Балашихе оценили ремонт плотины на реке Вьюнке

Встреча инициативной группы жителей Русавкино-Романово, села Новый Милет, деревни Пуршево с первым заместителем министра экологии и природопользования Московской области Павлом Бида и представителями управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа состоялась на реке Вьюнке.

Они оценили проведенные ремонтные работы на гидротехническом сооружении.

Ранее жители пожаловались в администрацию Балашихи на загрязнение и обмеление реки Вьюнка из-за затянувшегося ремонта плотины. Это создало угрозу для жизни редких видов птиц, животных и рыб. 29 мая с жителями встретились представители администрации и обсудили с ними ремонт и дальнейшую эксплуатацию ГТС. На встрече был представлен доклад обслуживающей организации о проводимых ремонтных работах на шандоре.

«Силами подрядной организации все работы по ремонту водосбросного сооружения плотины были оперативно выполнены. Герметичность плотины восстановлена. На данный момент уровень воды поднимается. Жители довольны и спокойны. Претензии к гидротехническому сооружению не имеют», — сказал начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

Он добавил, что также жители затронули вопросы зарыбления реки, ведь когда уровень воды упал, нерестился карась.

«Этот вопрос проработают с волонтёрами. Когда будет очередной нерест, проведут зарыбление реки. Возможно это будет карась или какая-то другая рыба, которая подойдет для этого водоема», — отметил Вергун.

На встрече обсудили и проблему отсутствия водопроводной воды в Русавкино-Поповщино и Русавкино-Романово. Министерство ЖКХ Московской области взяло данную ситуацию на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.