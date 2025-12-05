В Балашихе отметили 15-летие спортивно-патриотической организации «Барс-Витязь»

Юбилей спортивно-патриотической организации «Барс-Витязь» прошел 4 декабря в Балашихе с участием ветеранов, тренеров, воспитанников и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 4 декабря состоялось празднование 15-летия детско-юношеской спортивно-патриотической организации «Барс-Витязь». В мероприятии приняли участие представители «Боевого братства», ветераны, тренеры, воспитанники и их семьи.

Юные спортсмены продемонстрировали акробатические элементы, бросковую технику и специальные приемы, которые они изучают на тренировках. Президент организации Александр Сухов отметил, что «Барс-Витязь» — это не только секции дзюдо и самбо, но и команда, где дети учатся ответственности и патриотизму. Воспитанники регулярно участвуют в областных, всероссийских и международных турнирах, а также знакомятся с историей страны и принимают участие в памятных акциях.

Одним из участников стал Никита Вакарчук, занимающийся в организации с 2012 года. Он рассказал, что здесь научился дисциплине и уважению, а также неоднократно становился призером соревнований, в том числе победителем турнира «Динамо» в Москве.

В настоящее время в «Барс-Витязь» занимаются около 350 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Организация работает при поддержке фонда ветеранов боевых действий дивизии имени Дзержинского, Балашихинского отделения «Боевое братство» и с 2015 года — учебного центра «Витязь» под руководством героя России Сергея Лысюка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.