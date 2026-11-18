Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Юбилейная, дом 3к1. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: появилась игровая зона для детей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера: здесь можно установить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, оформить сим-карты, получить консультацию по оформлению налогового вычета, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов отметил, что рад представить обновленный офис Сбера, в котором создана комфортная среда для всех посетителей.

«Это пространство, где традиционные банковские услуги сочетаются с передовыми технологиями. Теперь жители Балашихи могут в одном месте решать самые разные задачи — от финансовых вопросов до выбора умных устройств для дома», — пояснил Осипов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Лукичев назвал Сбер давним партнером возглавляемого им округа.

«Наше сотрудничество охватывает разные направления. Рассчитываю, что новое отделение в Железнодорожном станет площадкой, где жители смогут получить профессиональную консультацию, а предприниматели — найти решения для развития своего дела», — подчеркнул Лукичев.