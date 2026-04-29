В Балашихе открыли «Парту Героя» Алексея Ботяна

Парту Героя Российской Федерации, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ботяна торжественно открыли 28 апреля в школе №3 в микрорайоне Павлино в Балашихе. В церемонии приняли участие депутаты совета депутатов округа, представители ветеранских организаций, военнослужащие, школьники и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии участвовали депутаты Александр Евсюткин, Илья Очаковский и Сергей Щукин, руководитель балашихинского отделения организации «Боевое Братство», полковник запаса Сергей Яковлев, ветераны боевых действий и учащиеся школы.

Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года в Воложинском районе. В 1939 году, служа в польской армии, он участвовал в боях против немецкого вторжения и сбил три самолета. После воссоединения западных районов Белоруссии с СССР окончил педагогические курсы, в мае 1941 года был зачислен в НКВД и прошел обучение в Высшей разведывательной школе.

В годы войны Ботян командовал разведывательно-диверсионной группой, участвовал в обороне Москвы, действовал в тылу врага на Украине и в Белоруссии. В 1943 году его группа взорвала немецкий гебитскомиссариат в Овруче, а в январе 1945 года — склад боеприпасов в районе Кракова.

«Алексей Николаевич — легендарный разведчик, чьи подвиги служат эталоном мужества и профессионализма. Именно благодаря его действиям был спасен польский город Краков», — отметил Сергей Щукин.

После войны Ботян служил во внешней разведке, в 1983 году вышел в отставку в звании полковника. В 2007 году указом президента ему присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили медаль Золотая звезда. Проект «Парта Героя» реализуется в рамках программы «Новая школа» партии «Единая Россия» и направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.