В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Николаю Андрееву

В подмосковной Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Николаю Андрееву. Ее установили на фасаде дома № 15 на улице Карла Маркса, где жил боец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Николай Андреев родился в Новосибирске. В 90-х годах переехал с семьей в Балашиху. Учился в гимназии № 3. Высшее образование получил по специальности «Социалогия», потом некоторое время работал в компании «Ростелеком». В июне 2023 года мужчина подписал контракт на военную службу и отправился добровольцем в зону СВО.

Дата открытия мемориальной доски выбрана неслучайно. Сегодня ровно год как Николая Андреева не стало. Он погиб при выполнении воинского долга 15 октября 2023 года. Ему было 32 года. Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориальной доске.

«Сегодня важный день в истории нашего города. Мы открываем памятную доску погибшему Герою, жителю Балашихи Николаю Андрееву. В прошлом году он принял для себя мужественное решение, отправился в зону специальной военной операции, чтобы отдать долг Родине, защитить наше право на мирную жизнь. Ровно год назад произошла трагедия, к сожалению, Николая не стало. Наша важная задача — сохранить память о Герое и его мужественном решении и сделать так, чтобы его подвиг не остался напрасным. Мы сделаем все возможное для того, чтобы имя Николая Андреева было навсегда вписано в историю нашего города и нашей Родины. Вечная память!» — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В Балашихе у Николая остались родители, близкие и друзья.

«Наша страна жива исторической памятью. Именно память объединяет людей нашей большой страны. В ее истории было много событий. И, конечно, людей, участвующих в этих событиях. Много известных и неизвестных людей. Николай — один из неизвестных. Он многого не успел в своей жизни, но он успел сделать вот этот решительный шаг, принять важное решение в своей жизни о помощи своей стране и людям», — сказала мама погибшего Елена Блинова.

Похоронен боец на Братском кладбище.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.