В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Дмитрию Ноздрину

Мемориальную доску в память о Дмитрии Ноздрине, погибшем в ходе специальной военной операции, открыли 26 октября в микрорайоне Павлино в Балашихе. Ее установили на фасаде дома № 26, где жил военнослужащий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия участвовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, депутаты совета депутатов округа, юнармейцы, местные жители и близкие Дмитрия Ноздрина.

«Дмитрий Ноздрин проявил мужество и самоотверженность, до конца оставшись верным воинскому долгу. Его подвиг навсегда останется в памяти», — отметил Михаил Объедков.

В мае 2023 года Ноздрин добровольцем отправился на военную службу. В октябре того же года автомобиль, в котором он находился с сослуживцами, атаковал беспилотник. Военнослужащий закрыл своим телом командира и двух товарищей и погиб. За мужество и самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.

В Балашихе увековечивают память погибших военнослужащих: открывают мемориальные доски, создают муралы, присваивают их имена улицам и школам.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.