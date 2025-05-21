В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков, председатель совета депутатов городского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия» Геннадий Попов, депутат Совета депутатов Балашихи Евгений Николаев, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Балашиха, советник главы округа Наталья Махонина, председатель правления Балашихинского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, кадеты, родственники и близкие Героя.

Сергей Бажул родился в 1984 году в Московской области. После окончания школы поступил в Железнодорожный колледж, где учился на машиниста. Затем руководил автосервисом. Защитник Родины ушел на СВО добровольцем в сентябре 2023 года. Служил стрелком-штурмовиком во 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 1-м гвардейском танковом полку.

«Открытие мемориальной доски — это не просто дань памяти Сергею, но и символ глубочайшего уважения ко всем нашим Героям, которые сражаются за Родину в зоне специальной военной операции. Сергей с честью выполнил свой воинский долг, проявив истинное мужество и стойкость. Наш священный долг — навсегда сохранить в сердцах память о его подвиге. Вечная слава и вечная память Герою!» — сказал Объедков.

Погиб боец при выполнении воинского долга в ходе Специальной Военной Операции 31 декабря 2023 года. При атаке дрона рядовой получил ранение и потерял много крови. Он прикрыл своих однополчан, 11 человек, чтобы те успели покинуть место атаки. Указом Президента Российской Федерации за защиту Отечества, заслуги перед государством и народом Сергей Бажул посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили его маме Надежде Викторовне и дочке Дарье.

«Мой отец был мужественным и добрым человеком. Он ко всем относился с душой, всегда был готов помочь и поддержать. Даже будучи руководителем, он общался с подчиненными как с друзьями, никогда не разделяя людей на «своих» и «чужих». Папа очень любил автомобили и стритрейсинг. Я с восхищением наблюдала за его заездами. В своем последнем бою он проявил настоящий героизм — получив ранение, велел товарищам идти дальше без него, сказав, что справится сам», — рассказала Дарья Бажул.

Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

Похоронен защитник Родины на Братском кладбище.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.