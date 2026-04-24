В Балашихе обсудили выполнение Народной программы по молодежной и семейной политике

Экспертный круглый стол «Молодежь и дети Подмосковья», на котором представили итоги выполнения Народной программы в Подмосковье по направлениям, касающимся молодежной политики и поддержки семей с детьми, прошел в Балашихе 23 апреля. Мероприятие стало продолжением федерального форума Единой России в Нижнем Новгороде, на котором партия вместе с правительством РФ представила итоги работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В обсуждении приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова, министр образования МО Ингрид Пильдес, министр физической культуры и спорта МО Дмитрий Абаренов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Александр Толмачев и глава Балашихи Сергей Юров.

Одним из направлений Народной программы Единой России является развитие демографии. Подмосковье входит в топ-5 регионов по числу многодетных семей. В Балашихе количество многодетных семей увеличилось на 15% за последние 5 лет. Для семей с детьми действует ряд определенных мер поддержки — материнский капитал, семейная ипотека, обеспечение жильем и земельными участками многодетных семей.

«Московская область демонстрирует один из самых высоких в стране темпов роста населения и числа многодетных семей. За 5 лет количество населения в Подмосковье увеличилось на 340 тысяч человек. Это подтверждает статус Подмосковья как одного из наиболее комфортных регионов для жизни», — сказал Игорь Брынцалов.

В Подмосковье также ведется самая масштабная в стране программа капремонта объектов образования. За последние годы в Балашихе построили 9 новых школ и 14 детских садов. В 2026 году по наказам жителей капитально отремонтируют в округе еще 4 учреждения образования: одну школу и три детских сада.

«В рамках реализации Народной программы в течение последних 5 лет в Московской области действительно сделано очень много. Мы это ощущаем и на уровне своего округа. Это и строительство новых школ и детских садов, и капитальный ремонт существующих. В 22 микрорайонах города полностью ликвидирована очередность в детские сады и почти на 20% сокращена вторая смена в школах. За последние года в Балашихе построено 6 новых объектов спорта и отремонтированы такие важные объекты, как стадионы „Орион“ и „Труд“, — подчеркнул Сергей Юров.

Особое внимание в рамках круглого стола уделили молодежной политике. В Подмосковье живут более двух миллионов молодых людей и для них создана комплексная система возможностей. Например, Единая школьная лига — турнир образовательных учреждений округов Московской области. В 2023 году Балашиха стала пилотным проектом проведения соревнований школьной лиги, а спустя год к проекту присоединились и другие города региона. В этом году новый сезон Балашихинской школьной лиги собрал около 10 тысяч участников.

«Я сегодня принял участие в „Битве физруков“ в рамках Школьной лиги. Команду собрали за 10 минут — кто откликнулся, тот и вышел на площадку. Многие друг друга знали, но вместе раньше не тренировались. Этот проект, на мой взгляд, про движение вперед. Он объединяет, дает нашим ученикам возможность проявить себя, воспитывает командный дух. Очень надеюсь, что такая традиция будет продолжена», — поделился учитель физкультуры школы № 30 Юрий Бессонов.

Как отметил секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов, Народная программа Единой России в регионе выполнена почти на 100%. Теперь партия приступила к формированию новой программы на следующие 5 лет, с которой пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре.

Подать предложение можно на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50, в местной общественной приемной Единой России по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.