В Балашихе обсудили развитие Зари с советом ветеранов

Депутат Госдумы Сергей Юров и временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев 6 октября встретились с активом микрорайона Заря и местным советом ветеранов. В культурно-досуговом центре «Заря» обсудили благоустройство, ремонт и вопросы федерального уровня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из главных тем встречи стали территории Зари, которые остаются в федеральной собственности. По словам жителей, это ограничивает возможности полноценного благоустройства отдельных участков.

«Заря — бывший военный городок, и здесь сильное ветеранское сообщество. Сегодня прозвучало много вопросов: от ремонта инженерных систем и дорог до благоустройства территорий, которые пока не вошли в реализованные проекты. Все предложения взяли в работу», — отметил Сергей Лукичев.

Участники также обсудили пенсионное обеспечение военных пенсионеров, вопросы собственности и имущества, требующие решения на федеральном уровне. Сергей Юров сообщил, что продолжит заниматься ими совместно с администрацией Балашихи и правительством Московской области.

«На следующей встрече договорились представить уже конкретный план действий по территориям Зари, которые остаются в федеральной собственности и требуют внимания», — сказал Сергей Юров.

Депутат поблагодарил жителей за вопросы и подчеркнул, что многие темы, поднятые ветеранами, важны не только для микрорайона и требуют решения на федеральном уровне.

Благоустройство и развитие социальной инфраструктуры особенно значимы для Зари. Одним из крупных проектов последних лет стал капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря». Работы выполнили по наказам жителей и совета ветеранов микрорайона в рамках Народной программы «Единой России».

Сбор предложений для новой Народной программы продолжается. Наказы и инициативы, прозвучавшие на встрече, систематизируют и учтут при формировании дальнейших планов развития Балашихи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.