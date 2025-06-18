В Балашихе обсудили работу волонтеров Подмосковья

Совещание по вопросам деятельности Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» провели в балашихинском филиале организации, которую возглавляет Елена Жарова. Во встрече также участвовали консультант отдела по работе с волонтерами Министерства информации и молодежной политики Московской области Даниил Тропкин, координаторы добровольческого движения из Воскресенска, Ногинска, Серебряных Прудов, Реутова, Щелково, Лосино-Петровского и Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

«Вместе с координаторами волонтерского движения обсудили работу с добровольцами, оказывающими поддержку участникам СВО, дали рекомендации, посоветовали коллегам, в каком направлении необходимо усилить работу и наметили дальнейшие планы деятельности. В Подмосковье есть ежеквартальный рейтинг развития добровольчества. По итогам работы Балашиха традиционно находится в десятке лучших муниципалитетов региона», — сказал Даниил Тропкин.

Волонтерское движение стало активно развиваться во время пандемии 2020 года. Тогда в Балашихе был создан Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», объединивший почти 30 муниципалитетов. Его возглавила председатель городской Общественной палаты Елена Жароваа. Она также стала руководителем Комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области.

«Подобные рабочие совещания мы будем проводить ежеквартально для обмена опытом. На территории любого муниципалитета области есть наше движение „Волонтеры Подмосковья“. Движение поддерживается губернатором региона Андреем Воробьевым. Оно объединяет волонтеров разного возраста и статуса. Это точка притяжения для инициативных людей. На нашем портале можно оставить заявку о помощи или о готовности вступить в ряды волонтерского движения», — сказала Елена Жарова.

В Московской области функционирует десять Региональных ресурсных центров «Волонтеры Подмосковья». Всего добровольческой деятельностью заняты около 50 тысяч жителей региона. Движение объединяет добровольческие, общественные и молодежные организации. Активисты помогают всем, кто нуждался в особом внимании и заботе.

С каждым днем желающих подключиться к добрым делам только растет. Получить необходимую информацию о том, как стать членом команды, можно на сайте volonter.mosreg.ru и в Telegram-канале Елены Жаровой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.