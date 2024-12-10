В Балашихе обсудили борьбу с коррупцией и поддержку предпринимателей

В Балашихинской ТПП состоялась рабочая встреча, приуроченная к международному дню борьбы с коррупцией. В нем приняли участие руководители городской прокуратуры, налоговых органов, Роспотребнадзора, пожарного надзора, представители администрации городского округа Балашиха и предпринимательского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Президент палаты Анатолий Шестаков подчеркнул важность борьбы с коррупцией для формирования прозрачной деловой среды и обеспечения стабильного развития бизнеса. Он отметил, что прямой диалог между предпринимателями и контролирующими органами помогает оперативно решать возникающие проблемы и способствует развитию доверия между бизнесом и властью.

В ходе встречи представители прокуратуры ответили на вопросы, связанные с обжалованием действий проверяющих органов, а специалисты налоговой службы разъяснили порядок оплаты налоговых платежей и получения рассрочки по их уплате. Роспотребнадзор прояснил вопросы, касающиеся санитарных норм и требований к условиям труда, а представители пожарного надзора — рекомендации по обеспечению безопасности на объектах бизнеса и меры по профилактике чрезвычайных ситуаций.

Рабочая встреча подтвердила важность конструктивного диалога между бизнесом и государственными органами и стала еще одним шагом к формированию прозрачной и справедливой бизнес-среды в городском округе Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.