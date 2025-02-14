В Балашихе наградили ветеранов и тружеников тыла медалями «80 лет Победы в ВОВ»

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в Балашихе состоялось торжественное награждение ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Церемония награждения прошла в стенах гимназии № 9, ставшей местом чествования подвигов и вклада поколения победителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков лично вручил высокие награды трем ветеранам: Борису Борецкому, Вадиму Ким и Анатолию Федунину.

Рядом с ветеранами на торжественном мероприятии присутствовали и труженицы тыла, которые в годы войны ковали победу на трудовом фронте. Валентина Степкова, Елизавета Терон и Ундина Трубникова — эти женщины своим трудом внесли неоценимый вклад в общее дело борьбы с фашизмом.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» — это награда, учрежденная в ознаменование 80-летия Победы. Ею награждаются ветераны войны, труженики тыла, а также другие граждане, внесшие вклад в победу над фашистской Германией.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.