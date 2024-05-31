В Балашихе на улице Твардовского появились пешеходные дорожки

Дорожки в микрорайоне Южный на улице Твардовского в Балашихе выбрали с учетом пожеланий местных жителей. Работы по обустройству провели в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Пешеходные дорожки соединили дворы с улицами и социально значимыми объектами в микрорайоне Южный на улице Твардовского вблизи домов № №17 и 15А.

Дорожки выбрали, исходя из потока пешеходов и с учетом пожеланий жителей. Люди «прокладывают» тропинки в тех местах, где они им больше всего необходимы. Большинство из них ведут к социально значимым объектам. Теперь привычные пешие маршруты стали для горожан комфортнее.

Работы по обустройству пешеходных коммуникаций начались 1 мая, и уже сейчас, с опережением графика, обустроено 10 пешеходных дорожек общей протяженностью 445 м.

Всего в этом году в рамках программы запланировано обустройство 27 пешеходных зон общей протяженностью 1,3 км. Работы планируют завершить в августе этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.