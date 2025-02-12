В Балашихе музыкальный педагог стала победителем муниципального этапа конкурса

Конкурс стартовал в декабре 2024 года. В нем приняли участие 17 воспитателей. В заочном этапе они представили интернет-портфолио и визитную карточку «Я — педагог». Десять участников прошли во второй тур, где каждый провел занятие с детьми. В Балашихе в очный финал муниципального этапа, который прошел в дошкольном отделении гимназии № 3, вышли 6 воспитателей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они представили жюри методическую мастерскую «Моя педагогическая находка», а также организовали мастер-класс, где продемонстрировали методы воспитания, обучения, развития и оздоровления детей.

Организаторами конкурса выступили управление образования администрации Балашихи и Учебно-методический центр округа.

«Я хочу, чтобы каждый из участников нашёл здесь новых друзей, узнал что-то настолько важное, что может изменить его жизнь. Очень хочу, чтобы любовь воспитателей к детям навсегда осталась с ними, чтобы в каждом ребёнке они смогли увидеть то, что может помочь ему развиваться», — сказала председатель оргкомитета конкурса, начальник отдела дошкольного и специального (коррекционного) образования администрации Балашихи Елена Клинова.

Победитель Любовь Арыванюк представит Балашиху на областном этапе конкурса. Он состоится весной этого года.

Муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» проводится в Балашихе с 2009 года. Он является частью регионального и всероссийского этапов. Цель конкурса — повышение социального статуса и профессионализма работников системы образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.