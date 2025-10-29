В Балашихе избрали новый состав совета ветеранов

Отчетно-выборная конференция Балашихинской местной организации Московской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов прошла в Балашихе. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял участие в мероприятии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время конференции были проанализированы результаты пятилетней работы и намечены дальнейшие планы на будущее. В рамках встречи Сергей Юров поблагодарил ветеранов округа за активную гражданскую позицию, передачу опыта, участие в патриотическом воспитании молодежи и общественной жизни города.

«Особое внимание ветераны уделяют сохранению исторической памяти, помощи участникам СВО и их семьям, а также организации мероприятий к 80-летию Великой Победы. Благодарю наших ветеранов за преданность делу, мудрость и постоянное участие в жизни округа. Вы — наш моральный ориентир и пример для подрастающего поколения», — поделился Сергей Юров.

Также во время конференции был определен состав Совета ветеранов. На должность председателя организации был переизбран Герой России, почетный житель Московской области Сергей Лысюк.

