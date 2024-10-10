В Балашихе идет благотворительная акция по поддержке животных

В Балашихе продолжается акция «Коробка помощи животным», организованная партией «Единая Россия» в рамках проекта «Защита животного мира». В ходе этой инициативы жители могут жертвовать корма, лакомства, лекарства и другие нужные вещи для животных, находящихся в местных зооприютах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Координатор проекта Ирина Митюрина недавно посетила зоомагазин «Бетховен», расположенный в торговом центре «Вертикаль». Она проверила, как идет сбор, и забрала накопленные корма и вещи для дальнейшей передачи в приюты.

«Мы рады, что акция уже давно пользуется поддержкой жителей Балашихи. Люди приходят в магазин за покупками для своих питомцев и не забывают о тех, кто ждет помощи в приютах. С каждым визитом мы видим, что любовь и забота о животных — это не просто слова», — отметила Ирина Митюрина.

Акция продолжается, и все желающие могут принять в ней участие, оставив продукты и вещи для животных в специально установленных коробках в зоомагазинах. Поддержка неравнодушных людей помогает спасать жизни братьев наших меньших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.