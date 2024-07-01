В Балашихе и Богородском округе восстановят свободный доступ к рекам

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели выездные мероприятия в городских округах Балашиха и Богородский. Ранее в министерство поступила информация о нарушениях водного кодекса России, сообщает пресс-служба ведомства.

«В обоих случаях информация подтвердилась, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В Балашихе, на земельных участках ТСН «Романово Лайф» обнаружено ограждение, установленное до уреза воды реки Вьюнка. Аналогичное препятствие возведено в районе деревни Горки Богородского округа. Здесь владелица участка преградила свободный доступ к реке Ретемушке, притоку Шерны. Кроме того, выявлено незаконное размещение размываемых грунтов в береговой полосе реки».

По итогам выездных мероприятий обоим собственникам земель объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Минэкологии проследит за тем, чтобы жители имели доступ к рекам, гарантированный водным кодексом РФ.

Ранее сообщалось, что аналогичные предостережения были объявлены двум собственникам участков в деревне Костино Раменского городского округа, ограничившим доступ к реке Песоченке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.