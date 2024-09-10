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сегодня в 14:03

В Балашихе для молодежи с ОВЗ проводят творческие и обучающие занятия бесплатно

В городской библиотеке имени Ф. И. Тютчева Балашихи продолжается реализация проекта для молодежи с ОВЗ «Читаем вместе, читаем вслух». Творческие и обучающие мероприятия разработаны для социальной интеграции молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятия в рамках проекта проходят на регулярной основе. Для молодежи подготовили интересную программу: веселую артикуляционную и речевую гимнастику — повторение пословиц и поговорок о дружбе громкие чтения произведений писателей-краеведов.

Урок по речевому развитию и приобщению к художественной литературе посвятили предстоящему празднику — Дню города.

В рамках проекта участники будут знакомиться с творчеством поэтов и писателей-земляков, чьи произведения учат любви к родному краю, своей стране, дарят хорошее настроение и сердечную теплоту.

Один из таких поэтов — Владимир Хлынов, его стихотворение «Пехорский водопад» стало сегодня учебным пособием для особенных читателей библиотеки.

По традиции, насыщенная интеллектуальная программа встречи в кругу друзей завершилась танцевальной разминкой и чаепитием.

Подробности можно узнать по номеру: 8 (495) 522-11-44, на сайте: https://obs-balashiha.ru/.

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