В Балашихе для детей провели интерактивное занятие ко Дню российской науки

Образовательное мероприятие «Сокровища науки на ладошке» прошло 9 февраля в детском технопарке «Кванториум» для дошкольников и младших школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 9 февраля на базе детского технопарка «Кванториум» состоялось научное интерактивное мероприятие для детей от 6 до 9 лет. Занятие было приурочено ко Дню российской науки.

Программа включала теоретическую и практическую части. Вначале педагоги в доступной форме рассказали детям о природных явлениях и принципах работы простых механизмов. Ребята познакомились с научными фактами и основами окружающего мира.

Во второй части мероприятия участники самостоятельно провели первые научные эксперименты. Дети наблюдали химические и физические реакции, делали открытия и пробовали себя в роли исследователей.

Организаторы отметили, что такие занятия способствуют развитию интереса к науке и познанию мира у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.