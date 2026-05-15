В Балашихе 14 мая открыли мурал о Великой Отечественной войне

Мурал, посвященный Великой Отечественной войне, открыли 14 мая в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Автором работы стал художник Сергей Юраков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Граффити создали ко Дню Победы. Как отметил депутат совета депутатов Балашихи Николай Говричев, подобные работы стали в округе доброй традицией. В Железнодорожном уже шесть муралов на военную тематику: четыре размещены на предприятиях и два — на жилых домах.

«Такие работы у нас в городском округе стали уже доброй традицией. Ко Дню Победы в округе создают уличные рисунки на тематику Великой Отечественной войны. Это очень важно — это память о великих подвигах наших героев, которую увековечивает художник. Вот таких работ в Железнодорожном уже шесть: четыре на предприятиях и две на стенах домов», — сказал Николай Говричев.

Новый мурал создан по мотивам фронтовой фотографии Павла Трошкина 1941 года. На снимке изображены бойцы и писатель Михаил Шолохов, который приехал в действующую армию как военный корреспондент. По словам Сергея Юракова, он использует для работы архивные фронтовые фотографии из открытых источников.

«Выбор именно этой фотографии связан с тем, что на ней изображены наши бойцы в самые первые тяжелые годы войны, но у них на лицах — радость и надежда на победу. Такое творчество позволяет укреплять наши нравственные ценности и историческое наследие, нести это в массы. Это нужно культивировать», — пояснил Сергей Юраков.

Художник работал над муралом три дня по 8–10 часов в день. Небольшие осадки не помешали завершить работу в намеченный срок. Всего в Балашихе насчитывается более восьми работ мастера.

