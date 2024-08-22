В Австралии умер всемирно известный пингвин-гей

В аквариуме Sea Life австралийского Сиднея в возрасте 11 лет умер знаменитый папуанский пингвин-гомосексуал Сфен, сообщает The Guardian .

Однополая пара пингвинов — Сфен и Мэджик — прославилась в 2018 году, когда новость об их отношениях попала в заголовки мировых газет. Пингвины создали пару, а позднее усыновили и вырастили двух птенцов.

В последнее время здоровье пингвина Сфена заметно пошатнулось, и в начале августа команда ветеринаров приняла трудное решение — усыпить птицу, чтобы избавить ее от мучений.

Ученые отмечают, гомосексуализм достаточно широко распространен у пингвинов в неволе.