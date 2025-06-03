В «Авангарде» стартовала вторая смена «Юные патриоты Подмосковья»

С 2 по 7 июня 2025 года на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» проходит тематическая смена «Юные патриоты Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участниками смены стали учащиеся 4-х классов — победители Московского областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. «Родители первых», а также всероссийского проекта «Орлята России» в 2025 году.

«Особое внимание в этом году уделено патриотическому воспитанию. В профильной смене принимают участие 685 обучающихся и 29 педагогов из разных муниципалитетов региона. Для ребят подготовлена насыщенная образовательная и культурно-досуговая программа, способствующая формированию гражданской позиции, развитию чувства сопричастности к истории своей страны и ответственности за ее будущее», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В течение смены школьники примут участие в фестивале хоров «Песни Орлят России», фестивале талантов «Равнение на Россию», видеоквизе «Что я знаю о России» и киноуроке «Наследники Победы», рекомендованном Министерством просвещения Российской Федерации. Также запланированы акция «Российский триколор», конкурс рисунков «Моя смена в лагере «Авангард», фотоквест и просмотр фильма «Легенды Орленка».

В пресс-службе ведомства напомнили о летней оздоровительной кампании в Подмосковье. Для детей региона в 2025 году подготовлено 988 пришкольных лагерей.

«Первая смена начнется 9 июня и завершится 9 июля, вторая пройдет с 14 июля по 11 августа, а третья — с 28 июля по 25 августа», — пояснили в ведомстве.

В течение всего лета на базе центра «Авангард» пройдут профильные тематические смены «Юные патриоты России» и «Растим патриотов России». Их участниками станут более 4 тысяч школьников с 4 по 11 классы — представители движения «Орлята России» и «Движения Первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.