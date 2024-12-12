В Астраханскую область отправили более 80 тонн хурмы из Узбекистана

В Астраханскую область поступило более 80 тонн хурмы из Узбекистана. Ввезенные фрукты проверили на складе временного хранения, сообщает «Бриф24» .

С 1 по 8 декабря управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия провело карантинный фитосанитарный контроль на территории морского порта «Астрахань» и на складе временного хранения для четырех партий импортной хурмы общей массой 84 тонны.

На складе временного хранения проверили ввезенные фрукты, все они имеют фитосанитарные сертификаты. Специалисты завершили лабораторные анализы, и продажа импортированной хурмы разрешена как в регионе, так и за его пределами, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Грузы прибыли в регион автотранспортом. В результате лабораторных исследований были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля.