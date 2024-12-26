В Астраханской области существенно снизился уровень безработицы

По словам Рамиза Азизова, председателя агентства по занятости населения региона, в настоящее время в области зарегистрировано всего 2500 безработных.

Это число продолжает уменьшаться. Каждый день наблюдается рост числа трудоустроенных. По сравнению с данными прошлого года, число безработных в Астраханской области в 2024 году сократилось на тысячу.

«Деятельность правительства Астраханской области направлена на повышение качества жизни людей», — подчеркнул губернатор региона Игорь Бабушкин.