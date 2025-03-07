В Ассоциации «ЗАТО» провели совещание с главами горокругов Подмосковья

На совещании руководителей закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Председатель Ассоциации Сергей Ермоленко вручил главе ЗАТО Восход Елене Филатовой и ВРИП главы ЗАТО Молодежный Андрею Михайлову свидетельства членов Ассоциации «ЗАТО». Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики Подмосковья.

Главы ЗАТО Московской области подвели итоги ушедшего года и обсудили планы на 2025 год. В центре внимания — развитие ЗАТО и взаимодействие с органами военного управления. Большая часть вопросов связана с земельно-имущественными правоотношениями, содержанием военного имущества, выселением уволенных с военной службы граждан из муниципального жилого фонда.

«Одной из основных целей Ассоциации „ЗАТО“ является помощь в создании и воплощении в жизнь инициатив и стратегий, нацеленных на обеспечение экономической и социальной защищенности, а также законных интересов жителей закрытых административно-территориальных образований. РАНХиГС (Владимирский филиал) подготовил для Звёздного городка Стратегию социально-экономического развития муниципального образования „ЗАТО Звёздный городок Московской области“ на период до 2031 года, которую мы будем реализовывать в трехстороннем формате: Роскосмос (ЦПК им. Ю. А. Гагарина) — Московская область — ЗАТО Звездный городок. На полях заседаний Ассоциации будем делиться опытом реализации Стратегии в трехстороннем формате с коллегами. В частности, на этой неделе обсудили такой формат работы с нашими братскими подмосковными ЗАТО», — прокомментировал заместитель председателя Ассоциации «ЗАТО» Евгений Баришевский.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, время доказало, что эффективность, чуткость и внимание обеспечивают успех.

«Каждая поездка, каждый разговор с жителями и у меня и у членов нашей команды — это ключевой элемент нашей работы», — отметил губернатор.