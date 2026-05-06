В Арзамасе мужчина забрался на вышку освещения и изобразил Фредди Меркьюри

Житель Арзамаса кричал с вышки и копировал позу лидера Queen Фредди Меркьюри

В Арзамасе Нижегородской области заметили неадекватного мужчину, который забрался на вышку освещения и устроил свой перформанс. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112» .

С возвышения мужчина что-то кричал и принимал фирменную позу Фредди Меркьюри — фронтмена группы Queen. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, которая наблюдала за происходящим.

Что стало причиной такого поведения мужчины и чем закончился его концерт, не уточняется.

На момент публикации заметки информации о том, что он пострадал, не поступало.

