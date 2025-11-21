В «Артеке» отмечают праздник сбора урожая оливок

Это яркое осеннее торжество уже десятый год подряд проходит в детском центре. Местом проведения служит лагерь «Лазурный», где находится оливковая роща. Эти деревья были высажены сотрудниками и ветеранами «Артека» 15 марта 1997 года.

Праздник организован в формате соревнования между отрядами. Результаты определят после контрольного взвешивания собранных оливок.

Затем плоды отправляются в Никитский ботанический сад для обработки и закатки. Готовые наборы от «Артека» с письмами от ребят из разных уголков страны будут переданы участникам СВО.

