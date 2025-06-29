В Армянской апостольской церкви назвали арест архиепископа Микаеля случаем мести

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В Армянской апостольской церкви (ААЦ) призвали освободить архиепископа Микаеля Аджапахяна, которого арестовал суд в Ереване. Там также отметили, что преследование мужчины — это случай «политической расправы и мести», сообщает ТАСС .

В ААЦ заявили, что указание об аресте архиепископа дал человек, который накануне также попросил блокировать территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Таким образом, он совершил «беспрецедентное и позорное посягательство на духовный центр всего армянства».

ААЦ не согласна с решением заключить Аджапахяна под стражу. Она призвала правоохранительные органы немедленно освободить архиепископа.

В ААЦ также считают, что арест Аджапахяна — это «следствие антирелигиозной политики премьер-министра» и других чиновников.

Генеральная прокуратура Армении возбудила против Аджапахяна дело по статье о призывах к свержению конституционного строя. Мужчину арестовали на два месяца.