В Армавире спасти енота, который застрял на дереве и подвергался атакам ворон

В Армавире Краснодарского края жителям пришлось спасать не привычного кота, а дикого енота, застрявшего на дереве на уровне пятого этажа. Пока животное находилось на высоте, его пытались атаковать вороны, сообщает РЕН ТВ .

«В 07:00 соседка написала, что у нас на дереве на уровне пятого этажа висит енот. Попросила опубликовать в новости, в посты с криком о помощи, чтоб кто-то нам помог его спасти. Он кричал, да. Вороны его атаковали, мы вот выходили. Соседка со второго этажа кидала что-то, чтоб попасть куда-то, кричали, отгоняли их», — рассказала местная жительница.

По словам женщины, она без промедления обратилась за помощью, разместив сообщения в городских сообществах соцсетей.

В конечном итоге сотрудники МЧС смогли освободить животное, после чего местные жители доставили его в ветеринарную клинику для осмотра и оказания необходимой помощи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.