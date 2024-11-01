В Арктике исчез остров Месяцева в архипелаге Земля Франца-Иосифа

По состоянию на 19 августа 2015 года общая площадь острова Месяцева в архипелаге Земля Франца-Иосифа составляла около 53 гектаров, но в сентябре 2024 года этот объект полностью растаял, сообщает Русское географическое общество .

Остров Месяцева растаял на фоне глобального потепления. Теперь с учетом исчезновения объекта предстоит откорректировать навигационные карты.

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020–2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — отметил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.

Окончательное исчезновение острова Месяцева обнаружили во время исследования последствий климатических изменений в Арктической зоне России за последние годы. Сравнивая спутниковые снимки, ученые поняли, что острова, который в прошлом был мысом, больше не существует.

По данным на 12 августа 2024 года остров Месяцева на снимках зафиксирован маленьким объектом площадью 3 гектара, а через месяц — 13 сентября 2024 года — остров окончательно исчез со снимков.