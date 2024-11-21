В Апрелевской школе прошел семинар, посвященный наставничеству

Открыл мероприятие директор школы Денис Борисов. Он рассказал о том, что в рамках региональной стажировочной площадки по направлению «Реализация вариативных моделей наставничества в форме „педагог-педагог“ педагоги школы покажут разные направления работы при реализации моделей наставничества.

Так, Ирина Лысенко поделилась секретами успешного урока, Татьяна Фоменко показала мастер-класс «Цветок жизни», Татьяна Мотузок и Ирина Кулюкина продемонстрировали использование нейрогимнастики на уроках в начальной школе, Людмила Воронина и Анастасия Миколаенко поделились опытом создания индивидуального образовательного маршрута для педагога, а Евгения Танаева рассказала о личном становлении педагога от молодого специалиста до наставника.

На работе флеш-наставничества гости увидели, как в сжатые сроки можно помочь молодым педагогам адаптироваться в коллективе, получить ценные советы от наставников в разных направлениях своей деятельности.

Далее педагог-психолог Ирина Снурницына провела мастер-класс, помогающий учителям вовремя снять напряжение и не сгореть на своем пути. А специальный гость мероприятия, Почетный работник общего образования Российской Федерации Надежда Духовенко, проработавшая в Апрелевской школе с самого начала своей профессиональной деятельности вот уже 47 лет, подчеркнула, что наставничество — это не мода, это традиция. Оно позволяет сохранять важнейшие традиции в работе педагога, используя при этом лучшие современные технологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.