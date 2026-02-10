В Апрелевке откроется школа с уклоном в науку, технологии и балет

Современная школа «АпрелиУМ» на 500 мест начнет работу в жилом комплексе «Парк Апрель» в новом учебном году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Апрелевке в жилом комплексе «Парк Апрель» в новом учебном году откроется школа «АпрелиУМ», рассчитанная на 500 учеников. В учреждении предусмотрены современные учебные кабинеты, спортивные залы, творческие мастерские и профильные лаборатории для различных направлений науки и искусства.

На рабочей встрече заместитель главы округа Светлана Малыхина и генеральный директор застройщика KASKAD Family Алла Громова обсудили вопросы благоустройства территории, подъездных путей и организации парковок.

В школе планируют объединить современные технологии, углубленное изучение предметов и творческое развитие. Ученики смогут выбирать факультативы и дополнительные занятия, чтобы попробовать себя в разных профессиях.

В рамках сотрудничества с колледжем «ГРАНДБАЛЕТ» учащиеся с 5-го и 7-го классов смогут получить профессиональное образование по направлениям «Искусство балета» и «Искусство танца». Школа будет открыта для детей из «Парка Апрель» и других микрорайонов Апрелевки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.