В Апрелевке обновили детскую площадку на улице Горького

Работы по благоустройству детской площадки на улице Горького в Апрелевке завершены. Здесь обновили игровые элементы и уложили новое резиновое покрытие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Горького в Апрелевке завершили обновление детской площадки. Рабочие заменили резиновое покрытие и обновили игровые элементы, сделав пространство удобнее и безопаснее для детей.

Средства на благоустройство выделил Сбербанк в рамках благотворительной поддержки. Администрация продолжает благоустраивать места, которыми жители пользуются каждый день.

Первую оценку обновленной площадке 13 ноября дала маленькая жительница Маша. Она опробовала все качели и осталась довольна.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.