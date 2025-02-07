В аппарат омбудсмена Подмосковья можно обратиться через МФЦ

Жители Московской области, столкнувшиеся с нарушением своих прав, могут получить консультацию от сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской через дистанционное консультирование. Записаться на консультацию можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Дистанционное консультирование с помощью МФЦ позволяет нашим жителям удобно и быстро получать квалифицированные ответы на свои вопросы», — подчеркнула Ирина Фаевская.

В день консультации заявителю необходимо прийти в заранее выбранный МФЦ, где сотрудник аппарата Уполномоченного проведет консультацию в режиме видеоконференции. На консультации житель сможет задать интересующие его вопросы. Сотрудники оказывают консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение и защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.