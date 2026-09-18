В Андреевке завершат благоустройство дворов у домов № 1—5 в октябре

Благоустройство дворов у домов № 1—5 в Андреевке городского округа Солнечногорск планируют завершить в октябре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Солнечногорск завершаются демонтажные работы в рамках комплексного благоустройства дворов у домов № 1—5 в Андреевке. Специалисты демонтировали бортовые камни и старые пешеходные коммуникации.

В ближайшее время рабочие установят новые бортовые камни и подготовят основания для пешеходных дорожек. Проект также предусматривает обновление внутридворовых проездов и парковок, озеленение, высадку кустарников, установку урн и лавочек.

«Мы понимаем, что демонтажные работы создают неудобства, поэтому стараемся минимизировать дискомфорт: работы ведутся поэтапно, с сохранением альтернативных подходов к подъездам. Специалисты МБУ „ДЕЗ г. о. Солнечногорск“ и подрядной организации на связи с жителями по срокам и ходу работ», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Работы планируют завершить в октябре 2026 года.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.