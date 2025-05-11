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В Анапе на пляже ездят автопатрули с мегафонами

Два специальных автомобиля с громкоговорителями ездят вдоль пляжей Анапы. Они предупреждают приезжающих о наличии временных ограничений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Руководитель МБУ «Служба спасения» Анапы Александр Олеников рассказал, что отдыхающих и жителей города информируют об ограничениях в работе пляжей.

Купаться в море в настоящий момент нельзя, лежать на пляжах тоже не рекомендуется. Песок очищают с помощью спецтехники.

Жителей Анапы просят дождаться, когда будут полностью завершены работы. Пляжи будут принимать туристов лишь тогда, когда Роспотребнадзор проверит всю территорию и даст разрешение.