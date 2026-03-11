В Амурской области запретили кукол-монстров в детсадах

В Белогорском округе Амурской области в детских садах запретили игрушки, которые могут негативно влиять на здоровье и психику детей, включая кукол-монстров, сообщает «Царьград» .

Под запрет попали изделия из токсичных материалов, а также мелкие игрушки, которые ребенок может проглотить или поместить в нос или ухо. Ограничения касаются и магнитных шариков: при проглатывании они нередко приводят к хирургическим операциям.

В перечень запрещенных игрушек включили и кукол-монстров. Власти считают, что они могут оказывать негативное воздействие на психику детей.

Отмечается, что подобные куклы часто имеют нереалистичные пропорции — чрезмерно худое тело и непропорционально большую голову. Некоторые образы напоминают умерших или вампиров, отличаются синеватым цветом кожи и специфическими чертами лица.

Местные власти планируют сформировать единый список разрешенных игр и игрушек. Предполагается, что он будет соответствовать традиционным ценностям и способствовать интеллектуальному развитию детей.

